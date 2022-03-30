В Гильдии пекарей рассказали, сколько будут стоить куличи на Пасху

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По данным Росстата, рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки за неделю с 12 по 18 марта ускорился в два раза – до 1,4% с 0,7% неделей ранее. Это также может отразиться и на стоимости куличей к Пасхе, уверен президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон. В эфире Общественной службы новостей он рассказал, каких цен ожидать россиянам, сообщает osnmedia.ru.

«Все сырьевые компоненты для производства куличей у нас есть, все оборудование для выпечки есть. Пекарей сейчас беспокоят цены на составляющие, в том числе, на упаковку. Поэтому сейчас непонятно, какие цены будут приемлемы для потребителей. И самое главное, какая минимальная цена должна быть на очень небольшой кулич. Думаю, что за несколько недель до Пасхи, пекари начнут тестировать рынок и проверять, какие цены проходные, какие цены востребованы. Они будут меняться. И к самой куличной компании будут те цены, которые позволят всем купить этот продукт, но ясно, что они будут дороже, чем куличи 2021 года», — сказал Кацнельсон.

Ранее президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон рассказал, что по итогам 2021 года цены на хлеб в России выросли на 10 процентов. В эфире Общественной службы новостей он объяснил, чем это вызвано.

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