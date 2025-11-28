В ГД предложили ввести «период охлаждения» при покупке жилья

Депутаты Госдумы рассматривают различные меры для защиты продавцов и покупателей жилья от мошенничества, одним из них является введение «периода охлаждения» до семи дней для сделок с недвижимостью. Об этом 28 ноября сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин сообщил, что в последние месяцы в Госдуму поступает много обращений, связанных с мошенничеством на рынке вторичной недвижимости. По его словам, граждане жалуются на увеличившееся количество случаев, когда после продажи квартиры и получения денег продавцы отказываются передавать жилье новым владельцам, часто оправдывая это тем, что они якобы стали жертвами мошенников, которым передали деньги.

«В Государственной думе обсуждаем ряд решений. Одним из них предлагается ввести «период охлаждения» для операций с недвижимостью — семь дней», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, необходимо принять все меры для защиты добросовестных продавцов и покупателей жилья, пишут "Известия".