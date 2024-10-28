В этом году россияне отдают предпочтение нарезанной тыкве

105

Онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер проанализировал спрос на тыкву и посчитал стоимость блюд с её добавлением. О пользе этого продукта для взрослых и детей рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог медицинской компании СберЗдоровье Елена Чуракина.

Осень — традиционное время для сбора тыквы. Уже в сентябре её купили в 1,8 раза больше, чем в августе. В основном выбирают нарезанную (рост в 5 раз) и круглую (в 2,4 раза) тыкву, а в прошлом году — бутылочную. Любимый сорт у россиян — «Баттернат». На втором месте — «Оранжевая» и «Капитошка». При этом первую чаще покупают в Москве и Нижнем Новгороде, а вторую — в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске. В Краснодаре в список популярных сортов также входит «Витаминная».

Врач СберЗдоровья отмечает, что тыква богата полезными для организма витаминами разных групп и микроэлементами, среди которых фолиевая кислота, калий, железо, цинк. Добавление тыквы в рацион положительно влияет на пищеварение и состояние кожи. Также в ней содержится вещество триптофан, которое способствует улучшению настроения и снижению уровня стресса.

Тыква — диетический и низкокалорийный продукт, который при термической обработке сохраняет свои свойства. В качестве полезных блюд с тыквой врач-диетолог предлагает обратить внимание на оладьи, суп-пюре и пшенную кашу. Аналитики Купера посчитали, что приготовление первого блюда (4 порции) дома обойдется россиянам в 232 рубля*, второго (4 порции) — в 239 рублей**, третьего (4 порции) — 393 рубля***. Также осенью вырос спрос на готовые супы из тыквы (+20%) и каши в упаковке (+16%) относительно прошлого года.

Среди других продуктов с содержанием тыквы лидером стали хлебцы. В прошлом месяце их заказывали в 1,8 раз чаще, чем год назад. В тройку также вошли масло (в 1,4 раза) и сок (в 1,2 раза).