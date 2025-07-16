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В Елабуге запретили прокат электросамокатов

16 июля 2025 09:09
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В Елабуге запретили прокат электросамокатов

В Елабуге ввели запрет на прокат электросамокатов. Решение было принято на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Причиной подобных мер стало отсутствие в городе необходимой инфраструктуры. В частности, там нет специальных полос с разметкой и знаками. А передвижение самокатчиков по тротуарам может приводить к неприятным последствиям и инцидентам.

"Пока совмещение движения пешеходов и электросамокатов небезопасно как для одних, так и для других", – приводит ТАСС слова руководителя исполкома Елабужского района Эльмиры Ахмадеевой.

Местные власти подчеркнули, что при нарушении запрета будут применяться соответствующие меры.

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