В Думе предложили выделить семейным студентам отдельное жилье в общежитии

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В Думу внесли законопроект, согласно которому студенты смогут проживать в общежитиях с супругами и детьми. Эксперты считают, что пройдет еще много лет, прежде чем культура студенческой семьи станет нормой, пишет РБК.

Для студентов в браке или с детьми будут предусматривать отдельные жилые помещения в общежитиях, а также приоритетное заселение. Такой законопроект в Государственную думу внесли депутаты комитетов по молодежной политике, высшему образованию, а также комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Изменения планируется внести в статьи 29 и 39 закона «Об образовании». Высшие учебные заведения в пределах имеющегося жилого фонда должны будут определить отдельные изолированные жилые помещения для студентов, находящихся в браке или имеющих детей. Проживать они смогут вместе с членами семьи. Такое жилье смогут занять и обычные студенты, но только в случае отсутствия семейных студентов, которым оно необходимо.

Как указано в пояснительной записке, по данным «Института изучения детства, семьи и воспитания», около 60% опрошенных студентов хотели бы вступить в брак и завести детей, но только 3,3% студентов сейчас состоят в браке. При этом большая часть опрошенных проживает с родителями или родственниками и не имеет жилого помещения для создания своей семьи, указывают авторы проекта.

Также в рамках изменений предлагается наделить Министерство науки и высшего образования и Министерство просвещения полномочиями определять типовой порядок предоставления общежитий. Это позволит создать единый базовый подход к порядку предоставления мест в общежитиях, а также повысить эффективность использования мест, считают авторы инициативы.

В пояснительной записке приводятся данные мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования Минобрнауки, согласно которому по состоянию на сентябрь 2023 года в университетах с общежитиями, не смогли обеспечить места для примерно 12,46% нуждающихся — это около 128 тыс. студентов очного отделения.

Автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в своем телеграм-канале отметил, что более 20 тыс. студентов занимают место, хотя не живут в общежитиях. Он назвал их «мертвыми душами», отметив, что изменения позволят администрациям вузов передать комнаты тем, кому они действительно нужны.