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В Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"Обстановка в нашей Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной, напряженной. Ежедневные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители. Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию на федеральном уровне", — сказал он в видеообращении, пишет РИА Новости.