В АТОР не исключили снижение стоимости турпакетов в Египет на 10-15 тыс. рублей

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассчитывает на снижение стоимости турпакетов в Египет на 10-15 тыс. рублей, если оперштаб по коронавирусу примет решение увеличить количество рейсов в страну. Об этом сообщил вице-президент ассоциации Дмитрий Горин в понедельник, 9 августа.

«Если оперштаб откроет квоты, то мы даже рассчитываем, что на 10-15 тыс. рублей цена турпакета [в Египет] будет дешевле после увеличения количества рейсов», — цитирует Горина ТАСС со ссылкой на телеканал «Дождь».

Ранее в этот же день первый после возобновления авиасообщения между Россией и египетскими курортами самолет авиакомпании EgyptAir приземлился в Хургаде.

Решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта оперативным штабом по борьбе с коронавирусом было принято 23 июля.

Так, с этого дня самолеты будут летать из Москвы с частотой по пять рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Суммарно может выполняться по 20 еженедельных рейсов, десять из которых — российской стороной и десять египетской.

В самом оперштабе отмечали, что решение об увеличении числа рейсов примут после визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки в Арабской Республике, пишут "Известия".