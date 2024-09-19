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В аэропортах Москвы введут новые методы проверки иностранных граждан

19 сентября 2024 11:22
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В аэропортах Москвы введут новые методы проверки иностранных граждан

В МВД сообщили, что с 1 декабря иностранцев будут проверять по фото и дактилоскопии. Проект экспериментально запустят в московских аэропортах.

"Это пока эксперимент. После апробации алгоритма правительство вместе с коллегами из ФСБ будут рассматривать вопрос его масштабирования", — сообщил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой в интервью газете "Коммерсантъ". Горовой в ведомстве курирует миграционную политику.

Для проверки работоспособности методов Москва была выбрана как "традиционный центр притяжения иностранных граждан", рассказал заместитель главы МВД РФ. Одновременно подобная система контроля будет реализована на автомобильном КПП в Маштаково Оренбургской области, пишет Смотрим.

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