В 2024 году число поездок по платным дорогам выросло в 3 раза

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В 2024 году число поездок по платным дорогам увеличилось в три раза, несмотря на рост тарифов, свидетельствуют данные "Автодора".

Больше всего проездов зафиксировано по М-12 и М-4, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные "Автодора". При этом стоимость поездок также увеличилась на 25%.

Отмечается, что в 2024 году зафиксировали рекордный прирост числа пользователей платных дорог по сравнению с предыдущими годами. В 2023, например, он составил 17%, а в 2022 – 13,3%.

На М-4 трафик вырос почти на четверть, но нужно отметить, что эта трасса всегда была одной из самых популярных для россиян. Особенно заметно это в летний период, поскольку чаще всего дорога используется для того, чтобы добрать до российских курортов.

При этом загруженность Центральной кольцевой автодороги почти не изменилась, но стоит отметить, что количество большегрузов, использующих магистраль, возросло, а легковушек – наоборот, уменьшилось.

Отдельно указывается, что число поездок также выросло и на Западном скоростном диаметре. Согласно данным ООО "Магистраль Северной столицы", поступившим в распоряжении "Коммерсант", в 2024 году трафик увеличился на 7,9%, пишет Смотрим.