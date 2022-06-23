Умер Юрий Шатунов

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Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в Москве. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 23 июня, сообщил директор исполнителя Аркадий Кудряшов, информацию также подтвердили два источника в медицинских кругах.

Причиной смерти певца стал обширный инфаркт. Он умер ночью в машине скорой помощи. Шатунову было 48 лет.

Юрий Шатунов стал суперзвездой в очень раннем возрасте, а его песни неизмеримо повлияли на формирование российской поп-сцены. Артист продолжал заниматься музыкой до конца своих дней — в 2019-м он выпустил альбом «Любимые песни», а в 2020-м презентовал еще три композиции — «Спасибо Тебе», «Остановиться не могу» и «Заметает листья снег».