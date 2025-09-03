Умер создатель Су-25 и разработчик Sukhoi Superjet Юрий Ивашечкин

167

Советский и российский авиаконструктор Юрий Ивашечкин умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

Карьера Юрия Викторовича охватывала более полувека. После окончания МАИ он пришел на работу в НИИ парашютно-десантного снаряжения. Там конструктор разработал парашют для сверхзвукового бомбардировщика Т-4.

Также Ивашечкин работал в ОКБ имени Сухого. Он участвовал в создании Су-9, Су-15, Су-24, Cу-25. С 1980 по 1985 год Юрий Викторович занимал должность главного конструктора на предприятии. В 2000-м он возглавил проект по проектированию лайнера Sukhoi Superjet 100.

Юрий Ивашечкин — лауреат Государственной премии СССР. Награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знаком Почета», пишет ОСН.