Умер поэт Анатолий Найман

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В Москве умер поэт, переводчик, эссеист Анатолий Найман. Ему было 85 лет. Несколько дней назад у него случился инсульт. О времени и месте прощания станет известно позднее.

О смерти поэта сообщила журналист и литературный критик Анна Наринская в Facebook. 17 января у Наймана случился обширный инсульт во время выступления с докладом об Осипе Мандельштаме на конференции в Высшей школе экономики.

Анатолий Найман родился в Санкт-Петербурге 23 апреля 1936 года. Поэзией начал заниматься в 1950-е годы. Его стихи распространялись в самиздате. Публиковать их начали только в перестройку. Работал литературным секретарем Анны Ахматовой в последние годы ее жизни. Опубликовал книгу «Рассказы об Анне Ахматовой», сообщает Коммерсантъ.