Умер кинорежиссер Александр Митта

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Народный артист России и известный кинорежиссер Александр Митта умер на 93-м году жизни. Об этом сообщил сын артиста Евгений в своих соцсетях.

Митту госпитализировали 1 июля. Telegram-канал SHOT утверждал, что он оказался в больнице в состоянии сопора — угнетенного сознания, характеризующегося глубоким сном. 30 июня издание NEWS.ru сообщало, что к режиссеру приезжали сразу две бригады скорой помощи. Медиков вызвали после того, как режиссер потерял сознание у себя дома в Москве. От госпитализации он отказался, а позднее помощник режиссера заявил, что с кинематографистом «все нормально».

Александр Наумович Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Он сначала окончил инженерно-строительный факультет МИСИ в 1955 году, затем режиссерский факультет ВГИКа в 1960 году, где учился у Михаила Ромма. Дебютировал в кино в 1961 году с фильмом «Друг мой, Колька!» в соавторстве с Алексеем Салтыковым.

Митта стал известен благодаря фильму «Звонят, откройте дверь» 1965 года, получившему «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. В 1980 году он снял фильм «Экипаж», который стал первым советским фильмом-катастрофой и собрал рекордную аудиторию.

В 1991 году режиссер снял «Затерянный в Сибири», который стал номинантом на «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм. Позднее он создал сериалы «Граница. Таежный роман» (2001) и «Лебединый рай» (2005).

Митта также занимался преподаванием, руководил мастерскими на Высших курсах сценаристов и режиссеров, а также преподавал в Гамбурге и в собственной «Школе-студии Александра Митты». Он автор книги «Кино между адом и раем» и множества статей по теории кино, пишет Газета.