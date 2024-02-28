Умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков

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Ушел из жизни экс-глава правительства СССР Николай Рыжков, об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Ушел потрясающий и светлый человек – Николай Иванович Рыжков. Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба", - написала Матвиенко в своем телеграм-канале.

По ее словам, Рыжков был ярким примером человека труда, честного, ответственного и бескорыстного.

Причину смерти она не назвала. Политику было 94 года.

Рыжков был председателем Совета министров СССР с 1985 по 1991 годы, затем он был депутатом Госдумы, а с 2003 по 2023 - сенатором от Белгородской области. В сентябре 2023 его полномочия были досрочно прекращены, пишет МК.