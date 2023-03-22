Умер бывший глава ЦИК Владимир Чуров

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Умер бывший глава Центризбиркома РФ Владимир Чуров. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на бывшего заместителя председателя ЦИК РФ, а сейчас депутата Госдумы РФ Леонида Ивлева.

Чуров возглавлял Центральную избирательную комиссию России с 2007 по 2016 год. Далее был назначен послом по особым поручениям МИД РФ. 1 октября 2019 года указом главы государства ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Чуть больше недели назад ему делали операцию после обширного инфаркта. 17 марта Чурову исполнилось 70 лет, пишет МК.