У Путина и Байдена нет никакого тайминга на общение в видеоформате

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У президентов Владимира Путина и Джо Байдена нет никакого тайминга на общение в видеоформате. Времени на переговоры будет выделено столько, сколько потребуется лидерам. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт Интерфакс.

Говоря о времени, на которое назначен видеозвонок (18 часов по московскому времени), Песков заметил, что это очень удобное время – для Путина это не вечер, а середина рабочего дня.



Президенты России и США проведут переговоры в режиме видеоконференции, впервые используя для этого закрытую линию связи. Ожидается, что одной из главных тем разговора станет ситуация у границ Украины, также будут говорить об отношениях Москвы и НАТО.