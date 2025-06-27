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Циклон "Зирос" пришел в центральную часть России. Снимки спутников "Электро-Л" и "Арктика-М" опубликовал Роскосмос.

"Пришел циклон Зирос. Он принес осадки и небольшое похолодание", – уточнили в госкорпорации.

Сейчас циклон проходит над Москвой.

В Роскосмосе отметили, что космические аппараты продолжают следить за ситуацией.

Ранее стало известно, что июль станет для многих жителей России символом плохой погоды. Так, в некоторых центральных частях страны среднесуточная температура воздуха будет ниже обычного, причем вероятность дождей сильно возрастет, пишет РЕН-ТВ.