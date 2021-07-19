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Цены на хлеб у российских производителей стабильны

19 июля 2021 09:59
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Цены на хлеб у российских производителей стабильны

Цены на хлебобулочные изделия у российских производителей стабильны, сообщили ТАСС в Минсельхозе.

Там пояснили, что за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки – на 5,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции.

При этом Минсельхоз не ожидает существенного повышения цен на хлеб в дальнейшем, что обусловлено снижением стоимости сырья, а также действием мер господдержки производителей хлебобулочных изделий и муки.

Ранее "Коммерсант" написал, что хлебозаводы предупредили ритейлеров о повышении цен на свою продукцию на 7-12% с августа. По данным издания, поставщики обосновывают увеличение цен подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки.

Теги: Минсельхоз хлеб цены

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