Цены на бензин в России упали до двухлетнего минимума.

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Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, пишут «Известия».

Биржевая цена на бензин марки «Регуляр-92» в европейской части России накануне опустилась на торгах на полпроцента и стала ниже отметки в 36 тысяч 800 рублей за тонну впервые с апреля 2020 года.

Эксперты считают, что это связано с санкционными ограничениями на поставки нефти в страны Запада. Производители направляют дополнительные объемы на переработку и реализацию на внутреннем рынке.

На заправках бензин тоже начинает дешеветь, однако пока это не слишком заметно. Эксперты объясняют это тем, что ситуация с ценами на АЗС более сложная, поскольку система регулирования настроена на обеспечение стабильности розничных цен.