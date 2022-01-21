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Центробанк предложил запретить в России майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют. ЦБ накануне опубликовал доклад на тему криптовалют.

В документе, в частности, указывается, что нынешний масштаб и дальнейшее распространение майнинга криптовалют в России несет существенные риски для экономики и финансовой стабильности. Кроме того, регулятор отметил негативное влияние майнинга на смежные рынки и, цитата, "на окружающую среду", передает ТАСС.

Говоря об уголовной ответственности за нарушения по криптовалютам, директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что это слишком рано, в приоритете штрафы.