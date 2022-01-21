Я нашел ошибку
Главные новости:
Эксперт назвала способы распознать телефонного мошенника
Эксперт назвала способы распознать телефонного мошенника
Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу ко Дню студента
Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу ко Дню студента
В Ставропольском районе в 2022 году благоустроят парковые и пешеходные зоны
В Ставропольском районе в 2022 году благоустроят парковые и пешеходные зоны
Заболеваемость ковидом в России достигнет пика в середине февраля
Заболеваемость ковидом в России достигнет пика в середине февраля
В Кинельском районе столкнулись грузовик и микроавтобус
В Кинельском районе столкнулись грузовик и микроавтобус
Лишь каждый второй россиянин организует поиск работы так, чтобы его ничто не отвлекало.
Лишь каждый второй россиянин организует поиск работы так, чтобы его ничто не отвлекало
Водитель из Кинель-Черкасского района выпил в семь раз больше допустимого
Водитель из Кинель-Черкасского района выпил в семь раз больше допустимого
«Единая Россия»: Реформирование муниципальной власти повысит ее ответственность перед людьми
«Единая Россия»: Реформирование муниципальной власти повысит ее ответственность перед людьми
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.44
-0.43
EUR 86.82
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Центробанк предложил запретить в России майнинг

21 января 2022 09:11
157
Центробанк предложил запретить в России майнинг,

Центробанк предложил запретить в России майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют. ЦБ накануне опубликовал доклад на тему криптовалют.

В документе, в частности, указывается, что нынешний масштаб и дальнейшее распространение майнинга криптовалют в России несет существенные риски для экономики и финансовой стабильности. Кроме того, регулятор отметил негативное влияние майнинга на смежные рынки и, цитата, "на окружающую среду", передает ТАСС.

Говоря об уголовной ответственности за нарушения по криптовалютам, директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что это слишком рано, в приоритете штрафы.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
20 января 2022  12:59
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
547
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
20 января 2022  09:35
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
363
Встреча прошла в знаковом месте – в здании бывшей дачи Обкома КПСС в Самаре, где Юрий Гагарин отдыхал после первого полета в космос.
19 января 2022  22:28
Дмитрий Азаров встретился с отрядом космонавтов НИИ центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина
914
В Самарской области впервые выявлен штамм «омикрон»
19 января 2022  13:35
В Самарской области впервые выявлен штамм «омикрон»
763
«Серебряный Лучник – Самара»: оценка проектов завершена
19 января 2022  12:12
«Серебряный Лучник – Самара»: оценка проектов завершена
584
Весь список