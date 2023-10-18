ЦБ не планирует вводить ограничения на использование цифрового рубля

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Банк России не планирует устанавливать какие-либо ограничения на использование цифрового рубля, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина в рамках вебинара "Цифровой рубль".

"Никаких ограничений нет, и вводить их бессмысленно. Мы не планируем их устанавливать", – заявила она (цитата АЭИ "Прайм").

Пилотное тестирование цифрового рубля началось в нашей стране с середины августа. С этого же времени активизировались аферисты. Они отправляют в мессенджеры спам-рассылку, где запугивают людей потерей сбережений. Якобы наличные и карты отменят, а сбережения просто сгорят. Чтобы не потерять деньги, нужно отправить их на безопасный счет. Но на самом деле перевод уйдет к мошенникам.

Аферисты также могут предложить "уникальную возможность" обменять свои сбережения на цифровые рубли или использовать цифрорубли на выгодных условиях. Сотрудники Центробанка поясняют – никаких рассылок жителям они не отправляют. В массовый оборот цифровой рубль будет внедряться лишь в 2025-2027 годах.

При этом для граждан будут доступны все формы рубля – наличные, безналичные и цифровые. Какую предпочесть для расчета, человек выберет сам. Сотрудники Банка России призывают костромичей быть бдительными, пишет Смотрим.