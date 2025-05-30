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Toyota возобновила продажи в России

30 мая 2025 13:06
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Toyota возобновила продажи в России

Дочерняя компания японского концерна Toyota — ООО «СП Бизнес Кар» — вновь начала официальные продажи новых автомобилей Toyota в России. Об этом свидетельствуют объявления о продаже машин на площадке московского автосалона дилерского холдинга.

В объявлениях уточняется, что в продаже появились внедорожники Toyota Land Cruiser Prado 2024 года выпуска по цене от 10,7 млн рублей, кроссоверы Toyota Highlander 2025 года (от 6,5 млн рублей), Toyota RAV4 пятого поколения 2024 года (от 5,7 млн рублей), а также рамные внедорожники Toyota Land Cruiser 300 (от 14 млн рублей) и седаны Toyota Camry 2024 года (от 4,8 млн рублей). Как отмечается в лотах, автомобили Land Cruiser Prado, Land Cruiser 300 и RAV4 поступают с японских заводов, а Highlander и Camry импортируются с предприятия GAC Toyota в Китае. В объявлениях также размещены VIN-номера автомобилей, подтверждающие происхождение моделей. Данные проанализировал проект «Авто Mail».

Компания Toyota прекратила продажи новых автомобилей в России в 2022 году после введения санкций против страны. В марте 2025 года СМИ сообщили о проведении Toyota Motor секретной встречи с российскими дилерами в ОАЭ. На встрече представители концерна заявили, что готовы возобновить работу на российском рынке при изменении внешнеполитической ситуации. Возвращение официальных продаж Toyota происходит на фоне аналогичных шагов других японских брендов: например, ранее в этом году российский менеджмент возобновил поставки автомобилей Mazda, пишет Ура.ру. 

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