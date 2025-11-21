Суд огласит приговор по делу о мошенничестве против Долиной 28 ноября

120

Суд в Московской области назначил оглашение приговора в отношении четверых фигурантов уголовного дела о мошенничестве против певицы Ларисы Долиной на 28 ноября 2025 года, передает РИА Новости со ссылкой на данные одного из участников процесса.

Слушания проходят в Балашихинском городском суде.

"Оглашение приговора назначено на 28 ноября", – сообщил собеседник агентства.

Государственное обвинение просит для подсудимых наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 9,5 лет со штрафами до одного миллиона рублей. Также прокуратура настаивает на удовлетворении гражданских исков.