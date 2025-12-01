Студентки втрое опережают студентов по доходности инвестиций

Доходы студенток в инвестициях в 3 раза выше, чем у студентов. К таким выводам пришли аналитики лаборатории инвестиционных исследований Центрального университета и Т-Инвестиций проанализировала инвестиционную активность более 211 тыс. студентов из 430 российских вузов за 10 месяцев 2025 года, пишут "Известия".

Исследование показало, что юноши совершают сделки интенсивнее. На студента за год в среднем приходится 20 сделок ー это в 4 раз больше, чем у студенток, которые совершают 5 сделок за такой же период. В категории активно инвестирующих студентов юноши совершают в среднем 72 сделки, а девушки ー 19.



Парни более активно инвестируют: если в среднем среди студентов-инвесторов около 41% девушек, то среди активно инвестирующих доля студенток сокращается уже до 38%.



Также молодые люди управляют суммами, которые в среднем в 5–6 раз превышают объемы портфелей девушек. Однако активно-инвестирующие девушки успешнее молодых людей: их доходность выше в 3 раза. При этом студентки совершают в 4 раза меньше сделок, чем парни. Тенденция объясняется тем, что студентки чаще выбирают инструменты с фиксированной или прогнозируемой доходностью.



Самую высокую доходность, согласно исследованию, в 2025 году показали студенты из Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова (139%).



На втором месте по доходности ー Финансовый университет при Правительстве РФ, на третьем месте ー Кемеровский государственный университет.



В целом наиболее успешные студенты-инвесторы сумели за прошлый год увеличить свой капитал в разы. Так лидер из Санкт-Петербурга показал доходность 373%. На втором месте — студент из Тулы с доходностью 268%. На третьем — молодой инвестор из Москвы с результатом 161%.



Среди инвестиционных инструментов на первом месте по популярности у студентов российские акции. Они занимают 38% в портфелях студентов и 33% у студенток. Интересно, что из исследования ЦБ следует, что доля котируемых акций ко всем вложениям в инструменты финансового рынка, составляет около 32%.



Далее по популярности идут фонды: 32% в портфелях у парней и 37% в портфелях девушек. Это отражает склонность студенток чаще выбирать более диверсифицированные и коллективные инструменты.



Третий по популярность инструмент — российские облигации. Они занимают 22% в портфелях студентов и 25% у студенток.



«У студенток доля акций оказалась ниже, потому что они чуть чаще отдавали предпочтение облигациям и фондам. Выбор облигаций может быть отражением их предпочтения инструментов с более предсказуемой, фиксированной доходностью (это мы видим по портфелям женщин-инвесторов всех возрастов). Но надо отметить, что облигации были отличным выбором на предыдущий год», - пояснила главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец.



Также можно приветствовать активные инвестиции в фонды. Фонды — широкое понятие, они могут быть и на акции, и на облигации, и на денежный рынок. Объединяет их то, что в них мы получим экспертизу и управление от профессиональных участников рынка, а также возможность инвестировать в широкий рынок, много активов сразу по чуть-чуть. Это может быть очень разумно, особенно на волатильном рынке».