Студентки втрое опережают студентов по доходности инвестиций

Главные новости:
В Саратове завершились соревнования чемпионата и первенства мира по универсальному бою в дисциплине «лайт».
Спортсмены региона успешно выступили на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою
Теперь владельцы обязаны платить по ставкам, которые раньше действовали только для компаний.
С 1 декабря вступили в силу новые правила утильсбора в России
На протяжении декабря 2025 года посетители библиотеки смогут узнать о работе благотворительных фондов, специфике «помогающих» профессий и аскетических практиках в православии.
«Интеллектуальная среда»: в СОУНБ стартует декабрьский цикл лекций проекта 
По информации Приволжского УГМС 2 декабря в Самаре температура воздуха ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С.
2 декабря в регионе облачно, местами туман, до +4°С
Благодаря этой поддержке он смог улучшить свои бытовые условия, что станет важным шагом к успешной социальной адаптации.
В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО помогли осуждённому получить социальный контракт
Исследование позволит существенно упростить и удешевить синтез веществ, стратегически важных для нашей промышленности. 
В Самарском политехе разработают оригинальный катализатор для синтеза углеродных нанотрубок
Для пресечения незаконных рубок молодых хвойных деревьев. В течение всего месяца ежедневно на охрану лесов будут выходить от 16 до 32 мобильных групп из числа сотрудников министерства, лесничеств и полиции.
С 1 декабря лесная охрана минприроды Самарской области начала операцию «Ель»
Региональная премия Первых «Самарская ладья» - это ежегодное событие, на котором чествуют лучших активистов, наставников и родителей Движения Первых Самарской области, добившихся выдающихся результатов в различных направлениях деятельности.
Подведены итоги региональной премии Первых «Самарская ладья» в 2025 году   
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Студентки втрое опережают студентов по доходности инвестиций

Студентки втрое опережают студентов по доходности инвестиций

Доходы студенток в инвестициях в 3 раза выше, чем у студентов. К таким выводам пришли аналитики лаборатории инвестиционных исследований Центрального университета и Т-Инвестиций проанализировала инвестиционную активность более 211 тыс. студентов из 430 российских вузов за 10 месяцев 2025 года, пишут "Известия".

Исследование показало, что юноши совершают сделки интенсивнее. На студента за год в среднем приходится 20 сделок ー это в 4 раз больше, чем у студенток, которые совершают 5 сделок за такой же период. В категории активно инвестирующих студентов юноши совершают в среднем 72 сделки, а девушки ー 19.

Парни более активно инвестируют: если в среднем среди студентов-инвесторов около 41% девушек, то среди активно инвестирующих доля студенток сокращается уже до 38%.

Также молодые люди управляют суммами, которые в среднем в 5–6 раз превышают объемы портфелей девушек. Однако активно-инвестирующие девушки успешнее молодых людей: их доходность выше в 3 раза. При этом студентки совершают в 4 раза меньше сделок, чем парни. Тенденция объясняется тем, что студентки чаще выбирают инструменты с фиксированной или прогнозируемой доходностью.

Самую высокую доходность, согласно исследованию, в 2025 году показали студенты из Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова (139%).

На втором месте по доходности ー Финансовый университет при Правительстве РФ, на третьем месте ー Кемеровский государственный университет.

В целом наиболее успешные студенты-инвесторы сумели за прошлый год увеличить свой капитал в разы. Так лидер из Санкт-Петербурга показал доходность 373%. На втором месте — студент из Тулы с доходностью 268%. На третьем — молодой инвестор из Москвы с результатом 161%.

Среди инвестиционных инструментов на первом месте по популярности у студентов российские акции. Они занимают 38% в портфелях студентов и 33% у студенток. Интересно, что из исследования ЦБ следует, что доля котируемых акций ко всем вложениям в инструменты финансового рынка, составляет около 32%.

Далее по популярности идут фонды: 32% в портфелях у парней и 37% в портфелях девушек. Это отражает склонность студенток чаще выбирать более диверсифицированные и коллективные инструменты.

Третий по популярность инструмент — российские облигации. Они занимают 22% в портфелях студентов и 25% у студенток.

«У студенток доля акций оказалась ниже, потому что они чуть чаще отдавали предпочтение облигациям и фондам. Выбор облигаций может быть отражением их предпочтения инструментов с более предсказуемой, фиксированной доходностью (это мы видим по портфелям женщин-инвесторов всех возрастов). Но надо отметить, что облигации были отличным выбором на предыдущий год», - пояснила главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец.

Также можно приветствовать активные инвестиции в фонды. Фонды — широкое понятие, они могут быть и на акции, и на облигации, и на денежный рынок. Объединяет их то, что в них мы получим экспертизу и управление от профессиональных участников рынка, а также возможность инвестировать в широкий рынок, много активов сразу по чуть-чуть. Это может быть очень разумно, особенно на волатильном рынке».

