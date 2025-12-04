стоимость пенсионного коэффициента с 1 января составит около 157 рублей

Стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 января составит около 157 рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").

"Стоимость одного пенсионного коэффициента достигнет 156 рублей 76 копеек", — сказал Говырин.

Пенсия по старости в России состоит из страховой части, рассчитывающейся исходя из накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), и фиксированной выплаты, индексирующейся ежегодно. Согласно действующему законодательству, право на страховую пенсию по старости имеют мужчины в возрасте 65 лет и женщины в возрасте 60 лет, а условиями для ее получения являются наличие как минимум 15-летнего страхового стажа и ИПК в размере не менее 30 баллов.