Стало известно о продолжении поставок импортного пива в Россию

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Несмотря на введенные западными странами санкции на поставки ряда товаров в Россию, некоторые компании продолжают экспортировать продукцию в страну. Например, в страну все еще поставляется чешское пиво, об этом стало известно местному изданию Lidovky.

Согласно данным Чешского статистического института за третий квартал 2022 года, поставки пива из Чехии в Россию упали на треть, но к августу отыграли скачок и выросли до прошлогодних значений. Газета объясняет, что о продолжении поставок свидетельствуют объемы поставок с января по сентябрь по сравнению с предыдущим годом. Так, в данный период в Россию было поставлено 24,8 миллиона литров пива, в то время как за те же месяцы 2021 года из Чехии поступило 39 миллионов литров.

При этом заводы заявляют, что прекратили поставки в Россию. Скорее всего, в страну продукция поступает через посредников. Например, товар закупает чешская непивоваренная компания, после чего экспортирует ее в Россию.

Поставки в Россию в начале марте прекратили крупнейшие чешские производители пива, как Plzensky Prazdroj (бренды Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel и Gambrinus), Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar), Staropramen и Bernard. Однако недавно стало известно, что Budweiser Budvar, который выпускает в том числе бренд Budweiser, задумался о перспективах возвращения на российский рынок.

С уходом зарубежных компаний из России спрос на пиво в стране не снизился, напротив, за полгода потребление выросло на 33 процента, пишет Лента.