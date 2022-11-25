Стало известно о продолжении поставок импортного пива в Россию

Я нашел ошибку
Главные новости:
В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего.
В регионе в предстоящие выходные дни пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
Проект по активному долголетию Похвистневского района занял 2 место во Всероссийском конкурсе
Статус дает возможность продавать нетелей и бычков как племенных, а также участвовать в развитии российского племенного животноводства.
Животноводческая ферма в Новокуровке Хворостянского района получила статус племенного репродуктора
В этом году в конкурсе приняли участие люди со всей России и других стран.
Школьница из Самарской области вошла в число призеров премии Росприроднадзора
Поздравляю вас с Днем хирурга Российской Федерации!
Армен Бенян поздравил хирургов с профессиональным праздником
Приглашаются все желающие! Вход свободный.
Сегодня, 25 ноября, состоится юбилейный вечер ГМК-62
Лауреатами премии стали представители крупного, среднего и малого бизнеса, которые ответственно подходят к потреблению ресурсов.
«ЭнергосбыТ Плюс» вручил награды в рамках премии «Надежный партнер»
Все мероприятия нацпроекта направлены на одну глобальную цель – увеличение продолжительности жизни и снижение смертности населения.
В Правительстве Самарской области обсудили реализацию региональных проектов нацпроекта «Здравоохранение»
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.39
-0.11
EUR 62.78
0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
В Самаре полицейские провели для подростков познавательные и увлекательные мероприятия
В Историческом парке Самары откроется новая мультимедийная выставка «Украина. На переломах эпох»
Весь список
  • Персональные данные

Стало известно о продолжении поставок импортного пива в Россию

25 ноября 2022 13:42
117
Стало известно о продолжении поставок импортного пива в Россию

Несмотря на введенные западными странами санкции на поставки ряда товаров в Россию, некоторые компании продолжают экспортировать продукцию в страну. Например, в страну все еще поставляется чешское пиво, об этом стало известно местному изданию Lidovky.

Согласно данным Чешского статистического института за третий квартал 2022 года, поставки пива из Чехии в Россию упали на треть, но к августу отыграли скачок и выросли до прошлогодних значений. Газета объясняет, что о продолжении поставок свидетельствуют объемы поставок с января по сентябрь по сравнению с предыдущим годом. Так, в данный период в Россию было поставлено 24,8 миллиона литров пива, в то время как за те же месяцы 2021 года из Чехии поступило 39 миллионов литров.

При этом заводы заявляют, что прекратили поставки в Россию. Скорее всего, в страну продукция поступает через посредников. Например, товар закупает чешская непивоваренная компания, после чего экспортирует ее в Россию.

Поставки в Россию в начале марте прекратили крупнейшие чешские производители пива, как Plzensky Prazdroj (бренды Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel и Gambrinus), Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar), Staropramen и Bernard. Однако недавно стало известно, что Budweiser Budvar, который выпускает в том числе бренд Budweiser, задумался о перспективах возвращения на российский рынок.

С уходом зарубежных компаний из России спрос на пиво в стране не снизился, напротив, за полгода потребление выросло на 33 процента, пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин отметил работу Самарской области по расселению из аварийного жилья
25 ноября 2022  11:00
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин отметил работу Самарской области по расселению из аварийного жилья
174
С 1 декабря Ботанический сад Самарского университета им. Королёва закрывается на зимние каникулы
24 ноября 2022  10:29
С 1 декабря Ботанический сад в Самаре закрывается на зимние каникулы
287
В ходе рабочей поездки в Снежное Дмитрий Азаров уделил особое внимание вопросам сохранения исторической памяти о подвигах братского народа Донбасса.
23 ноября 2022  16:55
 «Мемориал дает ощущение священного долга перед Родиной» - Дмитрий Азаров – о мемориальном комплексе «Саур-Могила»
2332
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
23 ноября 2022  13:43
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
1643
Автобусное сообщение между Самарской и Ульяновской областями 23 ноября остановлено
23 ноября 2022  12:43
Автобусное сообщение между Самарской и Ульяновской областями 23 ноября остановлено
511
Весь список