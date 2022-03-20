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Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 8,6%

20 марта 2022 09:45
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Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 8,6%

В 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 8,6%. Соответствующее постановление правительства уже опубликовано, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

Ежегодно индексация социальных пенсий производится 1 апреля — с учетом темпов роста прожиточного минимума (ПМ) пенсионера за прошлый год.

"Для индексации из федерального бюджета будет направлено 33,7 миллиарда рублей до конца текущего года. Всего индексация затронет порядка четырех миллионов граждан — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению", — отметили в Минтруде.

Как разъяснили в ведомстве, получатели социальных пенсий — это граждане, у которых недостаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.

В Минтруде добавили, что занимаются поручением председателя правительства Михаила Мишустина проработать параметры дополнительного увеличения социальных выплат, включая пенсии и пособия, сообщает РИА Новости. 

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