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Sony начала массовую блокировку перекупленных для россиян аккаунтов PlayStation

19 мая 2025 09:09
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Sony начала массовую блокировку перекупленных для россиян аккаунтов PlayStation

Компания Sony заблокировала множество учетных записей PlayStation Network, которыми пользовались россияне для доступа к играм на консолях PlayStation. О потере доступа к своим аккаунтам владельцы пишут на форумах и в социальных сетях.

С 2022 года жители России не могут официально приобретать игры для консолей PlayStation. Чтобы обойти эти ограничения, пользователи приобретают аккаунты, зарегистрированные в Турции или других странах.

Последние меры, предпринятые компанией, лишили их доступа к учетным записям, с купленными играми на десятки тысяч рублей. Также некоторые пользователи сообщили о блокировке приобретенной ранее консоли. Это означает полную потерю доступа к онлайн-сервисам. Такие приставки можно использовать только для запуска ограниченного количества игр с дискового носителя.

По словам пострадавших пользователей, специалисты технической поддержки отказываются отвечать на их вопросы, пишет Смотрим.

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