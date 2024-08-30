Со следующего года для трудовых мигрантов должен заработать реестр контролируемых лиц

Сейчас в России находится около 630 тыс. нелегальных мигрантов. Кто и как будет формировать базы с данными о мигрантах и сроком их пребывания в РФ? Будут ли они интегрированы с базами данным МВД и других органов?
Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев в программе "Наше время", пишет Смотрим:
"На мой взгляд, особенно в условиях СВО, нужно было принимать решение о введении визового режима с учетом безопасности страны в независимости от конкретных взаимоотношений с какой-то республикой. Если будет визовый режим, то у нашего государства, у наших служб будет возможность предварительно давать согласие или отказ на въезд в страну человека".