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Со следующего года для трудовых мигрантов должен заработать реестр контролируемых лиц

30 августа 2024 09:19
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Со следующего года для трудовых мигрантов должен заработать реестр контролируемых лиц

Сейчас в России находится около 630 тыс. нелегальных мигрантов. Кто и как будет формировать базы с данными о мигрантах и сроком их пребывания в РФ? Будут ли они интегрированы с базами данным МВД и других органов?

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев в программе "Наше время", пишет Смотрим:

"На мой взгляд, особенно в условиях СВО, нужно было принимать решение о введении визового режима с учетом безопасности страны в независимости от конкретных взаимоотношений с какой-то республикой. Если будет визовый режим, то у нашего государства, у наших служб будет возможность предварительно давать согласие или отказ на въезд в страну человека".

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