Со следующего года для трудовых мигрантов должен заработать реестр контролируемых лиц

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Сейчас в России находится около 630 тыс. нелегальных мигрантов. Кто и как будет формировать базы с данными о мигрантах и сроком их пребывания в РФ? Будут ли они интегрированы с базами данным МВД и других органов?

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев в программе "Наше время", пишет Смотрим: