Главные новости:
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
В Самаре состоится фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»
Госкомпании закупили производственной продукции у МСП-поставщиков на 45 миллиардов рублей
В Самаре ищут подрядчика для уборки территории у Дворца спорта им. Высоцкого
В Самаре демонтируют 20-летний недострой на улице Карла Маркса
В Красноармейском районе открытым пламенем загорелся автомобиль
СМИ: "Уральские авиалинии" незаконно брали плату с пассажиров за провоз ручной клади
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
СМИ: "Уральские авиалинии" незаконно брали плату с пассажиров за провоз ручной клади

8 сентября 2025 13:24
Авиакомпания "Уральские авиалинии" незаконно брала дополнительные 500 рублей с пассажиров за оформление ручной клади и багажа. Это установила прокурорская проверка, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, с ноября 2024 года по август 2025-го авиаперевозчик в подмосковном аэропорту "Жуковский" в нарушение Федеральных авиационных правил незаконно взимал с пассажиров сервисный сбор за оформление ручной клади и багажа. Сумма сбора составляла 500 рублей.

После вмешательства прокуратуры внутренний документ авиакомпании, предусматривающий сервисный сбор, был отменен, пишет Смотрим. 

