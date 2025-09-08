СМИ: "Уральские авиалинии" незаконно брали плату с пассажиров за провоз ручной клади

88

Авиакомпания "Уральские авиалинии" незаконно брала дополнительные 500 рублей с пассажиров за оформление ручной клади и багажа. Это установила прокурорская проверка, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, с ноября 2024 года по август 2025-го авиаперевозчик в подмосковном аэропорту "Жуковский" в нарушение Федеральных авиационных правил незаконно взимал с пассажиров сервисный сбор за оформление ручной клади и багажа. Сумма сбора составляла 500 рублей.

После вмешательства прокуратуры внутренний документ авиакомпании, предусматривающий сервисный сбор, был отменен, пишет Смотрим.