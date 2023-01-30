СМИ сообщили о возможной покупке "Мегафона" "Ростелекомом"

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Принадлежащий государству телекоммуникационный холдинг "Ростелеком", владеющий сотовым оператором Tele2, договаривается о покупке "Мегафона". В случае слияния на рынке связи РФ сменится лидер, при этом ослабление конкуренции может привести к росту цен.

О переговорах "Ростелекома" с владеющей "Мегафоном" USM Group пишет в понедельник "Коммерсант" со ссылкой на близкий к правительству источник. Собеседник сообщил изданию, что вопрос поступил на согласование в правительство в конце прошлого года.

Еще три участника рынка подтвердили, что государственный холдинг действительно интересуется мобильным оператором, а помимо него – ряд частных инвесторов, включая непрофильных. В USM Group информацию не подтвердили, но и не опровергли, отметив, что предложения о покупке "Мегафона" поступают не первый год, пишет Смотрим.