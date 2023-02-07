СМИ: Костомарову ампутировали обе стопы

215

Госпитализированному из-за пневмонии олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей», — сообщает издание.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в «Коммунарке». Врачам пришлось провести реанимационные мероприятия и подключить его к ЭКМО. 24 января спортсмена отключили от аппарата, но у него продолжались проблемы с кровообращением, пишет Газета.