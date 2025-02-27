СМИ: Александр Буйнов сбил пенсионерку на переходе в Подмосковье

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Ее госпитализировали с разрывом связок.

Певец Александр Буйнов находился за рулем Lexus, который сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в Апрелевке. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. В пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью агентству рассказали, что женщину госпитализировали.

ДТП произошло накануне у одного из домов на улице Февральской. Собеседник агентства указал, что женщина 1963 года рождения "с разрывом связок госпитализирована". Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего, идет проверка.