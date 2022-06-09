Сменившая McDonald’s сеть ресторанов выбрала новый логотип

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Новая сеть предприятий быстрого обслуживания, которая придет на смену McDonald’s, выбрала новый логотип. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе компании.

Как уточняется, на нем будут изображены главные символы ресторана: две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого. В пресс-службе добавили, что логотип расположен на зеленом фоне, что символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости. Сегодня сеть запускает новую рекламную кампанию, в которой будут использовать этот логотип.

В сети ресторанов отметили, что пока название не выбрано. Работа в этом направлении еще идет, в фокусе внимание восемь имен, которые зарегистрированы в Роспатенте, включая «Тот самый» и «Свободная касса».

Накануне в распоряжение «Известий» попали макеты дизайна новых упаковок бывших ресторанов McDonald’s. Коробки стали более сдержанными по цветовому оформлению, они будут без декоративных элементов. Многие известные названия блюд из меню будут изменены. Так, «Роял» переименуют в «Гранд», «Роял де Люкс» в «Гранд де Люкс», «Филе-о-фиш» в «Фиш Бургер» и др.

До этого, 7 июня, генеральный директор McDonald's в России Олег Пароев рассказал, что около 200 ресторанов закрывшейся сети возобновят работу в России под новым брендом до конца июня. Первые 15 точек сети откроются в Москве и Московской области 12 июня.

Кроме того McDonald's запустит продажи в онлайне уже 12 июня, приложение в AppStore будет называться «Мой бургер».

Фото: Пресс-служба ООО «Система ПБО»