Случаев заболевания острым гепатитом в России не зафиксировано

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Случаев заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения, выявленным в нескольких странах Европы и Америки, в России не зафиксировано, сообщили в Роспотребнадзоре.

С большинством стран, где выявлены случаи заболевания, авиасообщение ограничено, в связи с чем риск завоза крайне низкий, отметили в надзорном ведомстве. Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимаются все меры, включая повышенный контроль в санитарно-карантинных пунктах.

5 апреля Всемирная организация здравоохранения была уведомлена о 10-ти случаях тяжёлого острого гепатита неизвестной этиологии у детей в возрасте до 10 лет в центральной Шотландии. 21 апреля было зарегистрировано 169 случаев острого гепатита в 11 странах Европейского региона и одной страны Американского региона.

Вирусы гепатита A, B, C, E и D были исключены после лабораторного исследования. Симптомы заболевания – острый гепатит, часто с желтухой и желудочно-кишечными проявлениями. Причина заболевания устанавливается, передает Радио Маяк.