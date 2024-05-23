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Синоптик рассказал о погоде в России летом 2024 года

23 мая 2024 11:28
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Синоптик рассказал о погоде в России летом 2024 года

Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев дал прогноз на лето 2024 года. Погода ожидается переменчивой, но в пределах климатической нормы.

В беседе с Pravda.Ru 22 мая специалист рассказал, что грядущим летом в России не исключены резкие колебания температуры от жары к холоду, то есть температурные «качели». В целом, по прогнозам синоптиков, ожидается переменчивая погода, когда сухие и жаркие периоды будут перемежаться с ненастьем.

«Мы ожидаем и шквалистое усиление ветра, и ливневые осадки, и грозы, иногда с градом», — отметил Киктев.

Эти явления он объяснил ослаблением температурного контраста между Арктикой и тропиками. Между тем холодным предстоящее лето не будет, пишут "Известия".

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