Силы ПВО за ночь уничтожили 88 беспилотников над регионами России

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Российские силы ПВО с вечера 8 марта и на ночь на 9 марта уничтожили 88 украинских беспилотников над регионами России.

«В период с 20:00 мск 8 марта до 07:00 мск 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 88 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что 52 БПЛА было сбито над территорией Белгородской области, 13 БПЛА — над территорией Липецкой области, девять БПЛА — над территорией Ростовской области, восемь БПЛА — над территорией Воронежской области, три БПЛА — над территорией Астраханской области и по одному БПЛА — над территориями Краснодарского края, Рязанской и Курской областей, пишет РТ.