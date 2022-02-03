Штамм "омикрон" выявлен почти во всех регионах Росси

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Штамм "омикрон" выявлен почти во всех регионах России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с Ковидом. Глава правительства призвал оперативно выявлять коронавирус, продолжить изучение его штаммов. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что ситуация с ковидом будет стабилизироваться.

А глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что многие пациенты с коронавирусом переносят болезнь в легкой и бессимптомной форме. 92% находятся на амбулаторном лечении. на 9% снизилось количество тяжелых больных, снижается и количество пациентов на ИВЛ. При этом возросла нагрузка на амбулаторное звено, отметил Мурашко. В связи с этим премьер-министр Михаил Мишустин поручил главе Минздрава взять под особый контроль оказание помощи в пандемию детям и людям, имеющим болезни, требующие постоянного лечения, например, онкобольным.

Мишустин подчеркнул, что приостановка плановой медицинской помощи на фоне Ковида допустима лишь на время, передает Радио Маяк.