Штрафы за незаконное использование газовых баллонов увеличат в разы

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В России предложили ужесточить административную ответственность за нарушение правил обращения с газовыми баллонами. О необходимости усиления регулирования отрасли сообщил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин в письме вице-премьеру Александру Новаку.

Штрафы за неправильное использование газовых баллонов хотят повысить в два–три раза: для граждан — до 100 тыс. рублей, для юрлиц — до 800 тыс.

С инициативой ужесточения ответственности за нарушение норм безопасности выступили в ТПП, ее поддержали в комитете Госдумы по энергетике, говорится в письме главы организации Сергея Катырина вице-премьеру Александру Новаку. Усиление контроля необходимо из-за роста числа аварий с баллонами, считают эксперты. В Минэнерго готовы рассмотреть дополнительные меры, пишут "Известия".

Сергей Катырин подчеркнул, что число аварий с газобаллонным оборудованием (ГБО) продолжает расти, нередко они становятся причиной человеческих жертв, поэтому палата разработала комплекс мер по повышению безопасности.