Шойгу назвал взрывоопасной обстановку в Европе

156

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в среду, 23 июня, назвал взрывоопасной ситуацию в Европе и указал на необходимость принятия решений по ее деэскалации.

«В целом ситуация в Европе взрывоопасная, что требует принятия конкретных шагов по ее деэскалации. Ряд мер был предложен российской стороной. Например, речь шла об отведении районов учений от линии соприкосновения», — отметил он на Московской конференции по международной безопасности.

По словам министра, страны НАТО отрабатывают переброску войск к границам России и Белоруссии, пишут "Известия".

«Сегодня на континенте устойчиво закрепилась тенденция к усилению военного противостояния. Североатлантический блок наращивает количество группировок высокой степени готовности, отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Белоруссии», — указал Шойгу.