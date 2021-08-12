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Шойгу дал старт реконструкции БАМа

12 августа 2021 11:06
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Шойгу дал старт реконструкции БАМа

Министр обороны Сергей Шойгу принял участие в церемонии закладки памятного камня по случаю начала реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали.

"Это участок протяженностью 340 километров от Улака до Февральска. Значение данного отрезка БАМа для экономики страны огромно", — сказал он.

По словам министра, сейчас потенциал железнодорожного пути исчерпан из-за высокой загруженности, но к концу 2024 года, после того как дорогу введут в эксплуатацию, транспортные возможности Восточной Сибири увеличатся, возрастут пропускная способность и объем транзитных перевозок.

"Кроме того, Россия сможет расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона", — подчеркнул Шойгу.

Он напомнил, что Минобороны принимает участие в реконструкции БАМа по поручению президента Владимира Путина, и выразил уверенность, что Железнодорожные войска достойно справятся с поставленными задачами. Они уже завершили развертывание и приступили к работам. На протяжении всего участка от Улака до Февральска возвели городки для военных железнодорожников, к строительству привлекли необходимую технику. На пяти из 19 объектов уже развернулись полномасштабные работы, рассказал министр.

При этом Шойгу подчеркнул, что у каждого человека его поколения есть определенные ассоциации, связанные со "стройкой века", как называли тогда Байкало-Амурскую магистраль.

"Для меня это в первую очередь сотни тысяч наших соотечественников, которые воплощали в жизнь самый масштабный и дорогостоящий инфраструктурный проект в истории Союза Советских Социалистических Республик. Кто-то ехал сюда "за туманом и за запахом тайги", кого-то больше привлекали высокие заработки. Однако и те, и другие работали в тяжелейших условиях вечной мерзлоты на необжитой территории. Сейчас в этом смысле мало что изменилось — здесь все такой же суровый климат и километры непроходимой тайги", — сказал он.

БАМ — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибом) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас — 4,3 тысячи километра. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности, сообщает РИА Новости.

Фото: Википедия

Теги: БАМ Шойгу

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