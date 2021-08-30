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В России планируется увеличить скорость, дальность и точность гиперзвуковых ракет

30 августа 2021 09:27
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В России планируется увеличить скорость, дальность и точность гиперзвуковых ракет

В России планируется увеличить скорость, дальность и точность гиперзвуковых ракет. Об этом глава Минообороны Сергей Шойгу заявил в эксклюзивном интервью для YouTube-канала «Соловьёв LIVE», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Россия» и на платформе «Смотрим». Министр добавил, что ряд современных образцов военной техники уже стоит на вооружении.

О наличии у России гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Авангард», чья скорость в разы превышает звуковую, Владимир Путин заявил в своем послании к Федеральному Собранию в 2018 году. Этой весной президент сообщил о завершении испытаний гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон».

Теги: Минобороны ракеты Шойгу

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