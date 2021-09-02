Зеленский утверждает, что Байден поддерживает Украину в вопросе вступления в НАТО

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Владимир Зеленский утверждает, что американский лидер Джо Байден лично поддерживает Украину в вопросе о возможности вступления ее в НАТО. Как передаёт РИА Новости, об этом украинский президент заявил по итогам переговоров с президентом США, общаясь с журналистами.

"Я слышал, что президент Байден лично поддерживает Украину относительно предоставления членства в НАТО, но каким будет путь, сейчас сложно сказать", – отметил Зеленский.

Между тем, как ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Соединённые Штаты считают, что Украине следует выполнить ряд условий для соответствия стандартам Североатлантического альянса.

Вместе с тем Вашингтон не может единолично принимать решения о членстве государства в НАТО. Среди шагов, которые ожидают от Украины на пути в альянс, Псаки назвала "реформы, направленные на установление верховенства закона, модернизацию оборонного сектора и наращивание экономического роста".