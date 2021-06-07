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Белый дом передумал приглашать Зеленского на встречу с Байденом перед саммитом с Путиным

7 июня 2021 15:18
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Перенос встречи Байдена и Зеленского связывают с решением украинского лидера сменить руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз».

Администрация президента США Джо Байдена передумала приглашать украинского лидера Владимира Зеленского на встречу перед американо-российским саммитом в Женеве, передают "Известия". Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает Axios со ссылкой на источник в Белом доме.

Перенос встречи Байдена и Зеленского связывают с решением украинского лидера сменить руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз». Вашингтон считает, что Киев отказался вести борьбу с коррупцией, отмечает портал.

Сам Зеленский в интервью Axios сообщил о своей готовности встретиться с президентом США перед российско-американским саммитом в Женеве, чтобы, в частности, обсудить газопровод «Северный поток – 2».

Встреча российского и американского лидеров состоится 16 июня в Женеве. 

 

Фото:   ТАСС

Теги: Байден Белый дом Зеленский отказ

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