Я нашел ошибку
Главные новости:
После нынешнего турнира она независимо от итогов станет первой ракеткой России.
Анастасия Павлюченкова вышла в 1/4 финала теннисного турнира «Ролан Гаррос»
Клип рассказывает историю о Золушке в типичной для Little Big манере: с черным юмором и странными деталями.
Новый клип Little Big набрал более трех миллионов просмотров за два дня
В ходе телефонного разговора американский лидер заявил главе Украины, что ждет возможности принять его после того, как вернется из Европы.
Байден и Зеленский переговорили по телефону
Смогли сделать прививки 20 работников аппарата управления и городских почтовых отделений.
Сотрудники Почты России в Самаре смогли сделать прививки от COVID-19 прямо на рабочем месте
Спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС выдвинулись на помощь.
Альпинист из Самары сорвался в расщелину на Эльбрусе
Со сцены звучали популярные патриотические песни и известные хиты исполнителя: «Я служу России», «За веру и силу», «Падали, но поднимались».
Около 1100 человек посетили концерт гастрольного тура «Я служу России» Алексея Хворостяна в Тольятти
Почти полторы тысячи жителей и гостей областной столицы отдали свой голос за арт-проект, реализуемый при поддержке компании «Т Плюс» на фестивале «ВолгаФест-2021».
10 июня закончится голосование по выбору цветового решения забора Самарской ГРЭС
Ему было 83 года.
Умер старейший журналист ТАСС Игорь Векслер
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.93
-0.34
EUR 88.65
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский музей инженерных войск на паромах посетили 12 тысяч человек
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Байден и Зеленский переговорили по телефону

7 июня 2021 21:15
82
В ходе телефонного разговора американский лидер заявил главе Украины, что ждет возможности принять его после того, как вернется из Европы.

Президент США Джо Байден провел в понедельник телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и передал ему приглашение нанести визит в Вашингтон позднее этим летом. Об этом сообщил на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

"Это телефонный разговор, который они планировали провести в преддверии поездки президента Байдена в Европу и его встречи с президентом [РФ Владимиром] Путиным. У них была возможность достаточно долго поговорить о всех вопросах отношений США и Украины. Президент Байден смог сказать президенту Зеленскому, что будет твердо отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее будущие устремления. Он также заявил президенту Зеленскому, что с нетерпением ждет возможности принять его в Белом доме, в Вашингтоне, нынешним летом после того, как вернется из Европы", - сказал Салливан.

Позже Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора с Байденом получил приглашение посетить Белый дом в июле этого года.

 

Фото%   pixabay

Теги: Байден Зеленский телефонный разговор

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Перенос встречи Байдена и Зеленского связывают с решением украинского лидера сменить руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз».
07 июня 2021, 15:18
Белый дом передумал приглашать Зеленского на встречу с Байденом перед саммитом с Путиным
Перенос встречи Байдена и Зеленского связывают с решением украинского лидера сменить руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз». Политика
197
Зеленский призвал сделать Чернобыль «магнитом для туризма»
07 июня 2021, 12:45
Зеленский призвал сделать Чернобыль «магнитом для туризма»
По территории зоны впервые проложат туристический веломаршрут протяженностью 45 км В мире
194
Путин поедет в Женеву на встречу с Байденом одним днем
04 июня 2021, 13:17
Путин поедет в Женеву на встречу с Байденом одним днем
Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В стране
697
В центре внимания
В Самарской области могут вырасти тарифы за перевозку пассажиров электричек
7 июня 2021  14:02
В Самарской области могут вырасти тарифы за перевозку пассажиров электричек
252
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
7 июня 2021  13:29
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
248
В Самарской области ожидаются гроза и сильный ветер
7 июня 2021  13:06
В Самарской области ожидаются гроза и сильный ветер
281
Ozon построит в Самарской области логистический комплекс и инвестирует более 4 млрд рублей
7 июня 2021  11:50
Ozon построит в Самарской области логистический комплекс и инвестирует более 4 млрд рублей
395
В Самаре этим летом пройдет более 100 спортивных мероприятий
7 июня 2021  11:09
В Самаре этим летом пройдет более 100 спортивных мероприятий
238
Весь список