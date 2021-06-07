Байден и Зеленский переговорили по телефону

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Президент США Джо Байден провел в понедельник телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и передал ему приглашение нанести визит в Вашингтон позднее этим летом. Об этом сообщил на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

"Это телефонный разговор, который они планировали провести в преддверии поездки президента Байдена в Европу и его встречи с президентом [РФ Владимиром] Путиным. У них была возможность достаточно долго поговорить о всех вопросах отношений США и Украины. Президент Байден смог сказать президенту Зеленскому, что будет твердо отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее будущие устремления. Он также заявил президенту Зеленскому, что с нетерпением ждет возможности принять его в Белом доме, в Вашингтоне, нынешним летом после того, как вернется из Европы", - сказал Салливан.

Позже Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора с Байденом получил приглашение посетить Белый дом в июле этого года.

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