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Шествия "Бессмертного полка" проходят по всему миру

8 мая 2024 09:52
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Шествия "Бессмертного полка" проходят по всему миру

О подвиге советского народа, который внес наибольший вклад в разгром нацистов Третьего рейха, напомнили в странах Европы, Азии и обеих Америк.

"Широка страна моя родная!", – звучит на немецком языке во Франкфурте-на-Майне. Акция "Бессмертный полк" в этом городе началась с советской песни на двух языках. Затем по центру Франкфурта с портретами своих героических предков прошли около 500 человек. Присоединились к шествию и многие немцы. Они несли плакат с надписью: "Спасибо советскому народу за освобождение от фашизма".

Но власти Германии, очевидно, забыли о преступлениях нацистов Третьего рейха. Они запретили изображение георгиевской ленточки, ее даже пришлось заклеить на плакате.

В Берлине мэрия пошла еще дальше. На акциях в честь Дня Победы в столице Германии запрещены красные флаги и любая символика, которая может указать, кто на самом деле внес наибольший вклад в разгром нацистов Третьего рейха. Запретили даже исполнение советских военных песен. Но берлинские власти все же оказались не настолько циничными, чтобы заставить ветеранов Второй мировой войны снять заслуженные ордена и медали.

В посольстве России указали на недопустимость подобных ограничений, пишет Смотрим.

"Требуем полной отмены соответствующих запретов. Рассматриваем их как дискриминацию, противоречащую духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии. Убеждены, что все неравнодушные жители ФРГ должны иметь возможность достойно, в соответствии со сложившимися многолетними традициями, почтить память и отдать дань уважения погибшим красноармейцам и жертвам нацизма", – говорится в заявлении российского диппредставительства.

В столице Испании о подвиге советских солдат тоже помнят. Там ни георгиевскую ленту, ни символику Красной армии никто не запрещал. По центру Мадрида прошли более тысячи человек. К ним присоединились испанские антифашисты.

В Словакии байкеры устроили мотопробег в честь Дня Победы. В акции под названием "Земля наших героев" участвовали и автомобилисты. Совместная колонна протянулась на три километра.

Сотни людей с портретами своих предков встали в строй "Бессмертного полка" в Анкаре и Бейруте.

В Нью-Йорке десятки людей прошли маршем по Бруклинскому мосту. Украинские дипломаты всех уровней требовали у мэрии Нью-Йорка запретить акцию. Не получилось.

В Токио колонну "Бессмертного полка" возглавили послы России и Китая.

"Бессмертный полк" маршировал и в странах Южной Америки. Например, в Венесуэле и Никарагуа акция собирает людей уже третий год подряд.

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