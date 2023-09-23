Севастополь подвергся новой ракетной атаке

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«По предварительной информации, в Севастополе отработало ПВО. Ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки», — сообщил Развожаев на своем тг-канале.

По информации губернатора, на место падения обломков прибыли спецслужбы. Он также призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие. Информация о пострадавших в настоящее время не поступала.

Незадолго до этого местные паблики сообщали о сирене воздушной опасности. Согласно сведениям Telegram-канала «ЧП Крым», были слышны сильные хлопки. После работы ПВО было приостановлено движение морского пассажирского транспорта.

Накануне ракетный удар был нанесен по зданию штаба Черноморского флота в центре города. Местных жителей эвакуировали из-за угрозы повторной атаки и взрывов обломков сбитых ракет, но вечером им разрешили вернуться домой, пишет newizv.ru.