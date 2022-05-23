Сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co уйдет из России

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Сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co решила окончательно покинуть российский рынок после 29 лет работы. Как выяснил “Ъ”, компания остановила поставки товаров и ищет покупателей на розничный бизнес. Работающие по франшизе партнеры американской компании на этом фоне смогут наладить параллельный импорт Levi’s в страну, считают эксперты.

О решении Levi’s покинуть российский рынок рассказали несколько источников “Ъ” на фешен-рынке. По их словам, компания ищет покупателей на часть своих магазинов в РФ. Компания прекратила поставки товаров, а их остатки планирует реализовать через другие площадки, отмечают собеседники “Ъ”.

Один из источников “Ъ” называет одним из потенциальных покупателей магазинов Levi’s в РФ турецкую Fiba Holding A.S (развивает точки Gap, Marks & Spencer и Banana Republic в России). Собеседник “Ъ” из числа одежных ритейлеров утверждает, что также ведет переговоры с Levi’s, но никаких принципиальных договоренностей пока не достигнуто. В головном офисе Levi’s “Ъ” не ответили. Связаться с Fiba Holding не удалось.