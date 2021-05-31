Серийный выпуск российских люксовых автомобилей Aurus начался в Елабуге

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Серийный выпуск российских автомобилей класса "люкс" Aurus Senat начался на заводе Ford Sollers в Елабуге в Татарстане, передает ТАСС. В церемонии запуска по видеосвязи принял участие президент РФ Владимир Путин.

Минимальная цена на Aurus Senat составит 18 млн рублей.

Отгрузку авто планируется начать в июне, говорится в материалах Кремля. Большинство автомобилей Aurus планируется реализовать на внешних рынках.

Aurus - первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный "с нуля" специалистами НАМИ.

Фото: Максим Зарецкий/ТАСС