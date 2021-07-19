В Самаре начинает работу уникальная выставка, посвященная 100-летию Татарской Автономной Советской Социалистической Республики

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20 июля 2021 года в 12.00 в выставочном зале Центрального государственного архива Самарской области (г. Самара, ул. Мичурина, 58) в рамках соглашения между Самарской областью и Республикой Татарстан о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2020-2022 годы состоится презентация выставки к 100-летию со дня образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики.

27 мая 1920 года Декретом ВЦИК и СНК РСФСР была образована Автономная Татарская Социалистическая Советская Республика. На выставке показана ее вековая история через призму уникальных документов и фотографий, хранящихся в Государственном архиве Республики Татарстан. Выставка уже экспонировалась в Ульяновской, Астраханской, Волгоградской областях, теперь редкие документы и кадры будут представлены в Самаре. Подобные экспозиции способствуют культурно-историческому обмену между регионами, воспитанию у подрастающего поколения терпимости в межэтнических отношениях, чувства общенационального единства. Вопрос сохранения мира в межнациональных отношениях – ключевая задача в работе Правительства Самарской области. «На Самарской земле есть традиции, есть история совместного проживания людей разных национальностей. И жили они в мире, дружбе и взаимовыручке. Крайне важно эти традиции наших предков сохранить», – неоднократно подчеркивал Дмитрий Азаров.

В представленных на выставке документах содержится информация о проходившей в ТАССР коллективизации и индустриализации, строительстве крупнейших промышленных предприятий в 1930-е гг., о Великой Отечественной войне и вкладе республики в Победу над немецко-фашистскими захватчиками, об эвакуации заводов и фабрик, а также о зарождении нефтедобычи на территории Татарстана в 1941-1945 гг.

Значительное место уделено развитию республики в послевоенный и последующие периоды. Документы расскажут о строительстве Нижнекамскнефтехим, Казаньоргсинтез, Камского автогиганта (КамАЗ), Нижнекамской ГЭС; об организации нефтепромышленного треста, о мероприятиях по ускорению развития добычи нефти в ТАССР.

Уделено внимание и общественно-политической жизни республики с 1981 по 2020 годы. Это документы о принятии в 1990 году Декларации о Государственном суверенитете ТССР, избрании первого Президента ТССР Минтимера Шаймиева, о праздновании 1000-летия Казани, а также об открытии в юбилейный год знаковых объектов: метро, мост Миллениум, «Татнефть Арена», парк Тысячелетия и др. Выставка пройдет в Центральном государственном архиве Самарской области